DLMM (DLMM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00177886 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.10% Prijswijziging (1D) +6.77% Prijswijziging (7D) -42.62%

DLMM (DLMM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DLMM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DLMM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00177886, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DLMM met +0.10% veranderd in het afgelopen uur, +6.77% in de afgelopen 24 uur en -42.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DLMM (DLMM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 452.93K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 509.85K Circulerende voorraad 771.79M Totale voorraad 868,794,885.6258265

De huidige marktkapitalisatie van DLMM is $ 452.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DLMM is 771.79M, met een totale voorraad van 868794885.6258265. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 509.85K.