DiviSwap (DSWAP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.108495 $ 0.108495 $ 0.108495 24u laag $ 0.118166 $ 0.118166 $ 0.118166 24u hoog 24u laag $ 0.108495$ 0.108495 $ 0.108495 24u hoog $ 0.118166$ 0.118166 $ 0.118166 Hoogste prijs ooit $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 Laagste prijs $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.52% Prijswijziging (7D) -12.62% Prijswijziging (7D) -12.62%

DiviSwap (DSWAP) real-time prijs is $0.114. De afgelopen 24 uur werd er DSWAP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.108495 en een hoogtepunt van $ 0.118166, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DSWAP hoogste prijs aller tijden is $ 0.189789, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.083572 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DSWAP met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.52% in de afgelopen 24 uur en -12.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DiviSwap (DSWAP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 26.62K$ 26.62K $ 26.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Circulerende voorraad 233.47K 233.47K 233.47K Totale voorraad 612,059.0 612,059.0 612,059.0

De huidige marktkapitalisatie van DiviSwap is $ 26.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DSWAP is 233.47K, met een totale voorraad van 612059.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 69.78K.