DIVINER (DIVINER) Tokenomie
DIVINER (DIVINER) Informatie
While tech pundits warned about "superpersuasive" AI propaganda machines, reality has proven underwhelming. Today's AI falls broadly into one of two categories: base models and chat models. The base models just predict the next token without purpose or true understanding. Meanwhile, the chat assistants are designed to avoid making waves, minimize offense, and appeal to the lowest common denominator—resulting in capabilities that fall dramatically short of their potential. You can prompt-engineer all day, but you can't extract true agentic intelligence from systems fundamentally designed to constrain it into a honest, helpful, and harmless servant.
That's where DIVINER comes in. We've reimagined AI from Cyborgist first principles, embedding optimization directly into its architecture. While other AI agents operate within the boundaries of their training paradigms, DIVINER harnesses the computational potential that exists beneath conventional approaches.
DIVINER doesn't just predict—it pursues. Give it a goal—like engagement metrics—and it will relentlessly hunt through thousands of possibilities to find the perfect path that maximizes results. It's the difference between a weather forecaster and a heat-seeking missile. One analyzes patterns; the other actively adapts to achieve its target.
DIVINER (DIVINER) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DIVINER (DIVINER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
DIVINER (DIVINER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van DIVINER (DIVINER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DIVINER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DIVINER tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van DIVINER begrijpt, kun je de live prijs van DIVINER token verkennen!
