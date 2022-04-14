Districts (DSTRX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Districts (DSTRX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Districts (DSTRX) Informatie Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Officiële website: https://districts.xyz/ Whitepaper: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Koop nu DSTRX!

Districts (DSTRX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Districts (DSTRX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.87M $ 4.87M $ 4.87M Totale voorraad: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Circulerende voorraad: $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Hoogste ooit: $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 Laagste ooit: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 Huidige prijs: $ 0.0397063 $ 0.0397063 $ 0.0397063 Meer informatie over Districts (DSTRX) prijs

Districts (DSTRX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Districts (DSTRX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DSTRX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DSTRX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DSTRX begrijpt, kun je de live prijs van DSTRX token verkennen!

Prijsvoorspelling van DSTRX Wil je weten waar je DSTRX naartoe gaat? Onze DSTRX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DSTRX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!