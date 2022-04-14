DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Informatie DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Officiële website: https://distributesol.io

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.14K $ 36.14K $ 36.14K Totale voorraad: $ 948.53M $ 948.53M $ 948.53M Circulerende voorraad: $ 948.53M $ 948.53M $ 948.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 36.14K $ 36.14K $ 36.14K Hoogste ooit: $ 0.00707312 $ 0.00707312 $ 0.00707312 Laagste ooit: $ 0.00003653 $ 0.00003653 $ 0.00003653 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) prijs

DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DISTRIBUTE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DISTRIBUTE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DISTRIBUTE begrijpt, kun je de live prijs van DISTRIBUTE token verkennen!

