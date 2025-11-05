Disco By Matt Furie (DISCO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.0010527 $ 0.0010527 $ 0.0010527 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.0010527$ 0.0010527 $ 0.0010527 Hoogste prijs ooit $ 0.00306541$ 0.00306541 $ 0.00306541 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) +42.60% Prijswijziging (7D) -12.38% Prijswijziging (7D) -12.38%

Disco By Matt Furie (DISCO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DISCO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.0010527, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DISCO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00306541, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DISCO met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, +42.60% in de afgelopen 24 uur en -12.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Disco By Matt Furie (DISCO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 960.59K$ 960.59K $ 960.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 960.59K$ 960.59K $ 960.59K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Disco By Matt Furie is $ 960.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DISCO is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 960.59K.