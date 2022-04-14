DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DISCIPLINE (DISCIPLINE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Informatie Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Promoting the value of discipline and how it can help to improve everyone’s life. Whether it may be with fitness, quitting bad habits such as smoking, learning a new skill such as trading. We are helping people to learn how important it is to have discipline and how that can help them to succeed as it is needed to make the dream a reality, helping people to setup their rules in order to achieve what they are really going for. Officiële website: https://www.discipline.gg Koop nu DISCIPLINE!

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DISCIPLINE (DISCIPLINE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.32K $ 17.32K $ 17.32K Totale voorraad: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Circulerende voorraad: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.32K $ 17.32K $ 17.32K Hoogste ooit: $ 0.0010299 $ 0.0010299 $ 0.0010299 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DISCIPLINE (DISCIPLINE) prijs

DISCIPLINE (DISCIPLINE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DISCIPLINE (DISCIPLINE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DISCIPLINE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DISCIPLINE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DISCIPLINE begrijpt, kun je de live prijs van DISCIPLINE token verkennen!

Prijsvoorspelling van DISCIPLINE Wil je weten waar je DISCIPLINE naartoe gaat? Onze DISCIPLINE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DISCIPLINE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!