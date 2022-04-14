Dirty Street Cats (DIRTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dirty Street Cats (DIRTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dirty Street Cats (DIRTY) Informatie Meme coin that will have a game in the future and maybe NFT Meme coin that will have a game in the future and maybe NFT Officiële website: https://dirtystreetcats.com/ Koop nu DIRTY!

Dirty Street Cats (DIRTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dirty Street Cats (DIRTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.99K $ 42.99K $ 42.99K Hoogste ooit: $ 0.00318916 $ 0.00318916 $ 0.00318916 Laagste ooit: $ 0.00002155 $ 0.00002155 $ 0.00002155 Huidige prijs: $ 0.00004776 $ 0.00004776 $ 0.00004776 Meer informatie over Dirty Street Cats (DIRTY) prijs

Dirty Street Cats (DIRTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dirty Street Cats (DIRTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DIRTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DIRTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DIRTY begrijpt, kun je de live prijs van DIRTY token verkennen!

Prijsvoorspelling van DIRTY Wil je weten waar je DIRTY naartoe gaat? Onze DIRTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DIRTY token!

