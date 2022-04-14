Dippy Speech (SN58) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dippy Speech (SN58), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dippy Speech (SN58) Informatie Best Open-Source Speech Model Best Open-Source Speech Model Officiële website: https://www.dippyspeech.com/ Koop nu SN58!

Dippy Speech (SN58) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dippy Speech (SN58), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Totale voorraad: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Circulerende voorraad: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Hoogste ooit: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Laagste ooit: $ 0.664666 $ 0.664666 $ 0.664666 Huidige prijs: $ 0.698968 $ 0.698968 $ 0.698968 Meer informatie over Dippy Speech (SN58) prijs

Dippy Speech (SN58) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dippy Speech (SN58) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SN58 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SN58 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SN58 begrijpt, kun je de live prijs van SN58 token verkennen!

Prijsvoorspelling van SN58 Wil je weten waar je SN58 naartoe gaat? Onze SN58 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SN58 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!