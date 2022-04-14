DINU (DINU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DINU (DINU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DINU (DINU) Informatie $DINU is the cute Dinosaur x Shiba Inu on Degen Chain! $DINU is the cute Dinosaur x Shiba Inu on Degen Chain! Officiële website: https://www.dinu.tips/ Koop nu DINU!

DINU (DINU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DINU (DINU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.58K $ 10.58K $ 10.58K Hoogste ooit: $ 0.00093736 $ 0.00093736 $ 0.00093736 Laagste ooit: $ 0.00000745 $ 0.00000745 $ 0.00000745 Huidige prijs: $ 0.00001058 $ 0.00001058 $ 0.00001058 Meer informatie over DINU (DINU) prijs

DINU (DINU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DINU (DINU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DINU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DINU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DINU begrijpt, kun je de live prijs van DINU token verkennen!

