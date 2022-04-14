Dinari USFR (USFR.D) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dinari USFR (USFR.D), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dinari USFR (USFR.D) Informatie USFR dShares (USFR.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world WisdowmTree Floating Rate Treasury ETF shares. USFR dShares (USFR.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world WisdowmTree Floating Rate Treasury ETF shares. Officiële website: https://www.dinari.com/ Whitepaper: https://www.dinari.com/_files/ugd/b5c091_d83125a8c6c645a6bdfd2b76ae2b8f88.pdf

Dinari USFR (USFR.D) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dinari USFR (USFR.D), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Hoogste ooit: $ 50.68 $ 50.68 $ 50.68 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 50.62 $ 50.62 $ 50.62 Meer informatie over Dinari USFR (USFR.D) prijs

Dinari USFR (USFR.D) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dinari USFR (USFR.D) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USFR.D tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USFR.D tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USFR.D begrijpt, kun je de live prijs van USFR.D token verkennen!

