Digits DAO (DIGITS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Digits DAO (DIGITS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Digits DAO (DIGITS) Informatie Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you. Officiële website: https://digitsdao.finance/ Koop nu DIGITS!

Digits DAO (DIGITS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Digits DAO (DIGITS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 790.74M $ 790.74M $ 790.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Hoogste ooit: $ 0.01765585 $ 0.01765585 $ 0.01765585 Laagste ooit: $ 0.00287218 $ 0.00287218 $ 0.00287218 Huidige prijs: $ 0.00730334 $ 0.00730334 $ 0.00730334 Meer informatie over Digits DAO (DIGITS) prijs

Digits DAO (DIGITS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Digits DAO (DIGITS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DIGITS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DIGITS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DIGITS begrijpt, kun je de live prijs van DIGITS token verkennen!

Prijsvoorspelling van DIGITS Wil je weten waar je DIGITS naartoe gaat? Onze DIGITS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DIGITS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!