Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomie
Digital Reserve Currency (DRC) Informatie
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage.
The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network.
DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers.
DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Digital Reserve Currency (DRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Digital Reserve Currency (DRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Digital Reserve Currency (DRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DRC tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van DRC begrijpt, kun je de live prijs van DRC token verkennen!
Prijsvoorspelling van DRC
Wil je weten waar je DRC naartoe gaat? Onze DRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.