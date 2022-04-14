Digital Fitness (DEFIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Digital Fitness (DEFIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Digital Fitness (DEFIT) Informatie Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon Officiële website: https://defit.com/ Whitepaper: https://whitepaper.defit.io/ Koop nu DEFIT!

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Digital Fitness (DEFIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 31.37M $ 31.37M $ 31.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Hoogste ooit: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Laagste ooit: $ 0.0138919 $ 0.0138919 $ 0.0138919 Huidige prijs: $ 0.069368 $ 0.069368 $ 0.069368 Meer informatie over Digital Fitness (DEFIT) prijs

Digital Fitness (DEFIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Digital Fitness (DEFIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEFIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEFIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEFIT begrijpt, kun je de live prijs van DEFIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEFIT Wil je weten waar je DEFIT naartoe gaat? Onze DEFIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEFIT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!