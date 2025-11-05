Diem (DIEM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 109.62 $ 109.62 $ 109.62 24u laag $ 122.4 $ 122.4 $ 122.4 24u hoog 24u laag $ 109.62$ 109.62 $ 109.62 24u hoog $ 122.4$ 122.4 $ 122.4 Hoogste prijs ooit $ 347.15$ 347.15 $ 347.15 Laagste prijs $ 109.62$ 109.62 $ 109.62 Prijswijziging (1u) +0.82% Prijswijziging (1D) -3.73% Prijswijziging (7D) -21.09% Prijswijziging (7D) -21.09%

Diem (DIEM) real-time prijs is $115.59. De afgelopen 24 uur werd er DIEM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 109.62 en een hoogtepunt van $ 122.4, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DIEM hoogste prijs aller tijden is $ 347.15, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 109.62 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DIEM met +0.82% veranderd in het afgelopen uur, -3.73% in de afgelopen 24 uur en -21.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Diem (DIEM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Circulerende voorraad 31.40K 31.40K 31.40K Totale voorraad 31,404.98642026551 31,404.98642026551 31,404.98642026551

De huidige marktkapitalisatie van Diem is $ 3.64M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DIEM is 31.40K, met een totale voorraad van 31404.98642026551. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.64M.