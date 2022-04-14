Diamond (DMD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Diamond (DMD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Diamond (DMD) Informatie Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world's first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Officiële website: http://bit.diamonds/ Whitepaper: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Diamond (DMD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Diamond (DMD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.58M Totale voorraad: $ 4.38M Circulerende voorraad: $ 3.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.94M Hoogste ooit: $ 33.58 Laagste ooit: $ 0.055845 Huidige prijs: $ 2.73

Diamond (DMD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Diamond (DMD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DMD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DMD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DMD begrijpt, kun je de live prijs van DMD token verkennen!

Prijsvoorspelling van DMD Wil je weten waar je DMD naartoe gaat? Onze DMD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DMD token!

