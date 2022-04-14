Diamond Hands (DHANDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Diamond Hands (DHANDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Diamond Hands (DHANDS) Informatie The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn't just a coin; it's a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling. Officiële website: https://Diamondhands.work Koop nu DHANDS!

Diamond Hands (DHANDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Diamond Hands (DHANDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 25.11K $ 25.11K $ 25.11K Totale voorraad: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M Circulerende voorraad: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 25.11K $ 25.11K $ 25.11K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Diamond Hands (DHANDS) prijs

Diamond Hands (DHANDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Diamond Hands (DHANDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DHANDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DHANDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DHANDS begrijpt, kun je de live prijs van DHANDS token verkennen!

Prijsvoorspelling van DHANDS Wil je weten waar je DHANDS naartoe gaat? Onze DHANDS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DHANDS token!

