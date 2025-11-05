BeursDEX+
De live Dialectic BTC Vault prijs vandaag is 102,458 USD. Volg realtime DBIT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DBIT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Dialectic BTC Vault Prijs (DBIT)

1 DBIT naar USD live prijs:

$102,487
$102,487
-1.50%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
Dialectic BTC Vault (DBIT) live prijsgrafiek
Dialectic BTC Vault (DBIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 96,313
$ 96,313
24u laag
$ 104,947
$ 104,947
24u hoog

$ 96,313
$ 96,313

$ 104,947
$ 104,947

$ 126,288
$ 126,288

$ 96,313
$ 96,313

+0.54%

-1.61%

-9.21%

-9.21%

Dialectic BTC Vault (DBIT) real-time prijs is $102,458. De afgelopen 24 uur werd er DBIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 96,313 en een hoogtepunt van $ 104,947, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DBIT hoogste prijs aller tijden is $ 126,288, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 96,313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DBIT met +0.54% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -9.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Marktinformatie

$ 10.25M
$ 10.25M

--
----

$ 10.25M
$ 10.25M

100.01
100.01

100.014437478119
100.014437478119

De huidige marktkapitalisatie van Dialectic BTC Vault is $ 10.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DBIT is 100.01, met een totale voorraad van 100.014437478119. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.25M.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dialectic BTC Vault naar USD $ -1,677.4031839405.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dialectic BTC Vault naar USD $ -17,665.9005722000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dialectic BTC Vault naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dialectic BTC Vault naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -1,677.4031839405-1.61%
30 dagen$ -17,665.9005722000-17.24%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Dialectic BTC Vault (DBIT)?

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Dialectic BTC Vault (DBIT) hulpbron

Officiële website

Dialectic BTC Vault Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dialectic BTC Vault (DBIT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dialectic BTC Vault (DBIT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dialectic BTC Vault te bekijken.

Bekijk nu de Dialectic BTC Vault prijsvoorspelling !

DBIT naar lokale valuta's

Dialectic BTC Vault (DBIT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dialectic BTC Vault (DBIT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DBIT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dialectic BTC Vault (DBIT)

Hoeveel is Dialectic BTC Vault (DBIT) vandaag waard?
De live DBIT prijs in USD is 102,458 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DBIT naar USD prijs?
De huidige prijs van DBIT naar USD is $ 102,458. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dialectic BTC Vault?
De marktkapitalisatie van DBIT is $ 10.25M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DBIT?
De circulerende voorraad van DBIT is 100.01 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DBIT?
DBIT bereikte een ATH-prijs van 126,288 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DBIT?
DBIT zag een ATL-prijs van 96,313 USD.
Wat is het handelsvolume van DBIT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DBIT is -- USD.
Zal DBIT dit jaar hoger gaan?
DBIT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DBIT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Dialectic BTC Vault (DBIT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

