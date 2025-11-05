Dialectic BTC Vault (DBIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 96,313 24u hoog $ 104,947 Hoogste prijs ooit $ 126,288 Laagste prijs $ 96,313 Prijswijziging (1u) +0.54% Prijswijziging (1D) -1.61% Prijswijziging (7D) -9.21%

Dialectic BTC Vault (DBIT) real-time prijs is $102,458. De afgelopen 24 uur werd er DBIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 96,313 en een hoogtepunt van $ 104,947, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DBIT hoogste prijs aller tijden is $ 126,288, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 96,313 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DBIT met +0.54% veranderd in het afgelopen uur, -1.61% in de afgelopen 24 uur en -9.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.25M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.25M Circulerende voorraad 100.01 Totale voorraad 100.014437478119

De huidige marktkapitalisatie van Dialectic BTC Vault is $ 10.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DBIT is 100.01, met een totale voorraad van 100.014437478119. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.25M.