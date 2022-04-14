DFX Finance (DFX) Tokenomie
DFX Finance (DFX) Informatie
DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices.
You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business.
A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary.
DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins.
DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates.
Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world.
DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible.
Official Website - https://dfx.finance/
Official dapp - https://app.dfx.finance/
DFX Docs - https://docs.dfx.finance/
DFX Finance (DFX) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DFX Finance (DFX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
DFX Finance (DFX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van DFX Finance (DFX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DFX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DFX tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van DFX begrijpt, kun je de live prijs van DFX token verkennen!
Prijsvoorspelling van DFX
Wil je weten waar je DFX naartoe gaat? Onze DFX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.