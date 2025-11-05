BeursDEX+
De live DFDV Staked SOL prijs vandaag is 164.97 USD. Volg realtime DFDVSOL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DFDVSOL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:01:33 (UTC+8)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prijsinformatie (USD)

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) real-time prijs is $164.97. De afgelopen 24 uur werd er DFDVSOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 153.48 en een hoogtepunt van $ 170.29, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DFDVSOL hoogste prijs aller tijden is $ 259.77, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.48 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DFDVSOL met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, -1.37% in de afgelopen 24 uur en -18.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van DFDV Staked SOL is $ 92.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DFDVSOL is 557.71K, met een totale voorraad van 557709.174395722. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 92.11M.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van DFDV Staked SOL naar USD $ -2.3054323041557.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van DFDV Staked SOL naar USD $ -52.5723426540.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van DFDV Staked SOL naar USD $ -34.8412020840.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van DFDV Staked SOL naar USD $ 0.

Wat is DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) hulpbron

Officiële website

DFDV Staked SOL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal DFDV Staked SOL (DFDVSOL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je DFDV Staked SOL (DFDVSOL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor DFDV Staked SOL te bekijken.

Bekijk nu de DFDV Staked SOL prijsvoorspelling !

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van DFDV Staked SOL (DFDVSOL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DFDVSOL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Hoeveel is DFDV Staked SOL (DFDVSOL) vandaag waard?
De live DFDVSOL prijs in USD is 164.97 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DFDVSOL naar USD prijs?
De huidige prijs van DFDVSOL naar USD is $ 164.97. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van DFDV Staked SOL?
De marktkapitalisatie van DFDVSOL is $ 92.11M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DFDVSOL?
De circulerende voorraad van DFDVSOL is 557.71K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DFDVSOL?
DFDVSOL bereikte een ATH-prijs van 259.77 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DFDVSOL?
DFDVSOL zag een ATL-prijs van 150.48 USD.
Wat is het handelsvolume van DFDVSOL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DFDVSOL is -- USD.
Zal DFDVSOL dit jaar hoger gaan?
DFDVSOL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DFDVSOL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

