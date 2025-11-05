DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 153.48 $ 153.48 $ 153.48 24u laag $ 170.29 $ 170.29 $ 170.29 24u hoog 24u laag $ 153.48$ 153.48 $ 153.48 24u hoog $ 170.29$ 170.29 $ 170.29 Hoogste prijs ooit $ 259.77$ 259.77 $ 259.77 Laagste prijs $ 150.48$ 150.48 $ 150.48 Prijswijziging (1u) +0.56% Prijswijziging (1D) -1.37% Prijswijziging (7D) -18.41% Prijswijziging (7D) -18.41%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) real-time prijs is $164.97. De afgelopen 24 uur werd er DFDVSOL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 153.48 en een hoogtepunt van $ 170.29, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DFDVSOL hoogste prijs aller tijden is $ 259.77, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 150.48 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DFDVSOL met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, -1.37% in de afgelopen 24 uur en -18.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 92.11M$ 92.11M $ 92.11M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 92.11M$ 92.11M $ 92.11M Circulerende voorraad 557.71K 557.71K 557.71K Totale voorraad 557,709.174395722 557,709.174395722 557,709.174395722

De huidige marktkapitalisatie van DFDV Staked SOL is $ 92.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DFDVSOL is 557.71K, met een totale voorraad van 557709.174395722. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 92.11M.