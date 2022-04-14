dextoro (DTR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in dextoro (DTR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

dextoro (DTR) Informatie The Power Behind dextoro - The next-generation Solana memecoin trading app, designed for everyone. $DTR is the utility and reward token that fuels the dextoro ecosystem - offering real, automated benefits to every trader, contributor, and believer. No staking, no games. Just hold and earn. $DTR isn't just another reward token; it's a core layer of the dextoro app, built to align with the people who use it. Officiële website: https://www.dextoro.com/ Whitepaper: https://www.dextoro.com/dtr

dextoro (DTR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dextoro (DTR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 193.69K $ 193.69K $ 193.69K Totale voorraad: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M Circulerende voorraad: $ 998.12M $ 998.12M $ 998.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 193.69K $ 193.69K $ 193.69K Hoogste ooit: $ 0.00895442 $ 0.00895442 $ 0.00895442 Laagste ooit: $ 0.00010673 $ 0.00010673 $ 0.00010673 Huidige prijs: $ 0.00019407 $ 0.00019407 $ 0.00019407 Meer informatie over dextoro (DTR) prijs

dextoro (DTR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dextoro (DTR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DTR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DTR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DTR begrijpt, kun je de live prijs van DTR token verkennen!

