DEXTER (DEXTER) Informatie Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn't give up. Officiële website: https://dextersolanacto.org/ Koop nu DEXTER!

DEXTER (DEXTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DEXTER (DEXTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Totale voorraad: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Circulerende voorraad: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.16K $ 9.16K $ 9.16K Hoogste ooit: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DEXTER (DEXTER) prijs

DEXTER (DEXTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DEXTER (DEXTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEXTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEXTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEXTER begrijpt, kun je de live prijs van DEXTER token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEXTER Wil je weten waar je DEXTER naartoe gaat? Onze DEXTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEXTER token!

