DexQuark (QRK) Informatie DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. Officiële website: https://dexquark.io Whitepaper: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck

DexQuark (QRK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DexQuark (QRK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Totale voorraad: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M Circulerende voorraad: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.25K $ 13.25K $ 13.25K Hoogste ooit: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DexQuark (QRK) prijs

DexQuark (QRK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DexQuark (QRK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QRK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QRK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QRK begrijpt, kun je de live prijs van QRK token verkennen!

Prijsvoorspelling van QRK Wil je weten waar je QRK naartoe gaat? Onze QRK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QRK token!

