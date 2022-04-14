dexie bucks (DBX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in dexie bucks (DBX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

dexie bucks (DBX) Informatie dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. Officiële website: https://dexie.space Whitepaper: https://dexie.space/dbx Koop nu DBX!

dexie bucks (DBX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor dexie bucks (DBX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 667.28K $ 667.28K $ 667.28K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Hoogste ooit: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 Laagste ooit: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 Huidige prijs: $ 0.065431 $ 0.065431 $ 0.065431 Meer informatie over dexie bucks (DBX) prijs

dexie bucks (DBX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van dexie bucks (DBX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DBX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DBX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DBX begrijpt, kun je de live prijs van DBX token verkennen!

