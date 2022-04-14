DexGame (DXGM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DexGame (DXGM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DexGame (DXGM) Informatie The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame's components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers Officiële website: https://dexgame.io/

DexGame (DXGM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DexGame (DXGM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 58.46K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 959.44M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 60.94K Hoogste ooit: $ 0.04727275 Laagste ooit: $ 0.0000353 Huidige prijs: $ 0

DexGame (DXGM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DexGame (DXGM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DXGM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DXGM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DXGM begrijpt, kun je de live prijs van DXGM token verkennen!

Prijsvoorspelling van DXGM Wil je weten waar je DXGM naartoe gaat? Onze DXGM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DXGM token!

