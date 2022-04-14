Dexalot (ALOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dexalot (ALOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dexalot (ALOT) Informatie Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Officiële website: https://dexalot.com/

Dexalot (ALOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dexalot (ALOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 58.56M $ 58.56M $ 58.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.86M $ 17.86M $ 17.86M Hoogste ooit: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Laagste ooit: $ 0.080024 $ 0.080024 $ 0.080024 Huidige prijs: $ 0.177905 $ 0.177905 $ 0.177905 Meer informatie over Dexalot (ALOT) prijs

Dexalot (ALOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dexalot (ALOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ALOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ALOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ALOT begrijpt, kun je de live prijs van ALOT token verkennen!

Prijsvoorspelling van ALOT Wil je weten waar je ALOT naartoe gaat? Onze ALOT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ALOT token!

