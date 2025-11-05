BeursDEX+
De live Dex Trending Fund 6900 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DTF6900 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DTF6900 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Dex Trending Fund 6900 Prijs (DTF6900)

1 DTF6900 naar USD live prijs:

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) live prijsgrafiek
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prijsinformatie (USD)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DTF6900 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DTF6900 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00127758, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DTF6900 met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, +4.46% in de afgelopen 24 uur en -24.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Marktinformatie

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

--
----

$ 7.96K
$ 7.96K$ 7.96K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

De huidige marktkapitalisatie van Dex Trending Fund 6900 is $ 7.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DTF6900 is 815.86M, met een totale voorraad van 815858279.47. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.96K.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dex Trending Fund 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dex Trending Fund 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dex Trending Fund 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dex Trending Fund 6900 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.46%
30 dagen$ 0-63.17%
60 dagen$ 0-94.96%
90 dagen$ 0--

Wat is Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)?

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) hulpbron

Officiële website

Dex Trending Fund 6900 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dex Trending Fund 6900 te bekijken.

Bekijk nu de Dex Trending Fund 6900 prijsvoorspelling !

DTF6900 naar lokale valuta's

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DTF6900 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Hoeveel is Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) vandaag waard?
De live DTF6900 prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DTF6900 naar USD prijs?
De huidige prijs van DTF6900 naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dex Trending Fund 6900?
De marktkapitalisatie van DTF6900 is $ 7.96K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DTF6900?
De circulerende voorraad van DTF6900 is 815.86M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DTF6900?
DTF6900 bereikte een ATH-prijs van 0.00127758 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DTF6900?
DTF6900 zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DTF6900?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DTF6900 is -- USD.
Zal DTF6900 dit jaar hoger gaan?
DTF6900 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DTF6900 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

