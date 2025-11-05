Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) +4.46% Prijswijziging (7D) -24.80% Prijswijziging (7D) -24.80%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DTF6900 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DTF6900 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00127758, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DTF6900 met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, +4.46% in de afgelopen 24 uur en -24.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K Circulerende voorraad 815.86M 815.86M 815.86M Totale voorraad 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

De huidige marktkapitalisatie van Dex Trending Fund 6900 is $ 7.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DTF6900 is 815.86M, met een totale voorraad van 815858279.47. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.96K.