Devs are working (DAW) Informatie DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token's lifecycle. Officiële website: https://daw.meme/ Koop nu DAW!

Devs are working (DAW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Devs are working (DAW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K Totale voorraad: $ 969.28M $ 969.28M $ 969.28M Circulerende voorraad: $ 969.28M $ 969.28M $ 969.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K Hoogste ooit: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 Laagste ooit: $ 0.00000601 $ 0.00000601 $ 0.00000601 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Devs are working (DAW) prijs

Devs are working (DAW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Devs are working (DAW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DAW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DAW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DAW begrijpt, kun je de live prijs van DAW token verkennen!

Prijsvoorspelling van DAW Wil je weten waar je DAW naartoe gaat? Onze DAW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DAW token!

