DEV AI (DEVAI) Informatie AI-Powered Smart Contract Creation Effortlessly generate optimized, blockchain-specific smart contracts and dApps with AI-powered code suggestions tailored to your project's needs. Seamless Blockchain Deployment Deploy your dApps and smart contracts directly to multiple blockchains—no manual configurations or complex setups required. Unlock the full potential of AI-powered blockchain development. From intelligent code generation to seamless deployment, everything you need is at your fingertips. SLM-Powered Code Optimization Leverage 100+ Assisterr's Specialized Language Models trained on blockchain documentation to generate the most efficient and secure code. Multi-Chain Compatibility Deploy smart contracts across Solana, Ethereum, BSC, Avalanche, and more — no additional configurations needed. Officiële website: https://devai.tech/ Whitepaper: https://devai.tech/faq

DEV AI (DEVAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DEV AI (DEVAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 618.48K $ 618.48K $ 618.48K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 618.48K $ 618.48K $ 618.48K Hoogste ooit: $ 0.00922359 $ 0.00922359 $ 0.00922359 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00062033 $ 0.00062033 $ 0.00062033 Meer informatie over DEV AI (DEVAI) prijs

DEV AI (DEVAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DEV AI (DEVAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEVAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEVAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEVAI begrijpt, kun je de live prijs van DEVAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEVAI Wil je weten waar je DEVAI naartoe gaat? Onze DEVAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEVAI token!

