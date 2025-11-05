DESU (DESU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00018814 24u hoog $ 0.000235 Hoogste prijs ooit $ 0.00359485 Laagste prijs $ 0.00013144 Prijswijziging (1u) +3.80% Prijswijziging (1D) -11.20% Prijswijziging (7D) -25.90%

DESU (DESU) real-time prijs is $0.0002047. De afgelopen 24 uur werd er DESU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00018814 en een hoogtepunt van $ 0.000235, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DESU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00359485, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00013144 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DESU met +3.80% veranderd in het afgelopen uur, -11.20% in de afgelopen 24 uur en -25.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DESU (DESU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 204.70K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 204.70K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DESU is $ 204.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DESU is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 204.70K.