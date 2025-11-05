BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Dessistant by Virtuals prijs vandaag is 0.0001961 USD. Volg realtime DESS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DESS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Dessistant by Virtuals prijs vandaag is 0.0001961 USD. Volg realtime DESS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DESS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DESS

DESS Prijsinformatie

Wat is DESS

DESS officiële website

DESS tokenomie

DESS Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Dessistant by Virtuals logo

Dessistant by Virtuals Prijs (DESS)

Niet genoteerd

1 DESS naar USD live prijs:

$0.0001961
$0.0001961$0.0001961
+4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Dessistant by Virtuals (DESS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:45:47 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0001742
$ 0.0001742$ 0.0001742
24u laag
$ 0.00020453
$ 0.00020453$ 0.00020453
24u hoog

$ 0.0001742
$ 0.0001742$ 0.0001742

$ 0.00020453
$ 0.00020453$ 0.00020453

$ 0.00089122
$ 0.00089122$ 0.00089122

$ 0.00006191
$ 0.00006191$ 0.00006191

+3.55%

+4.16%

-43.47%

-43.47%

Dessistant by Virtuals (DESS) real-time prijs is $0.0001961. De afgelopen 24 uur werd er DESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001742 en een hoogtepunt van $ 0.00020453, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00089122, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006191 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DESS met +3.55% veranderd in het afgelopen uur, +4.16% in de afgelopen 24 uur en -43.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dessistant by Virtuals (DESS) Marktinformatie

$ 99.68K
$ 99.68K$ 99.68K

--
----

$ 196.46K
$ 196.46K$ 196.46K

507.40M
507.40M 507.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dessistant by Virtuals is $ 99.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DESS is 507.40M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 196.46K.

Dessistant by Virtuals (DESS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dessistant by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dessistant by Virtuals naar USD $ +0.0000747599.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dessistant by Virtuals naar USD $ -0.0000229682.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dessistant by Virtuals naar USD $ -0.0000964903186592474.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.16%
30 dagen$ +0.0000747599+38.12%
60 dagen$ -0.0000229682-11.71%
90 dagen$ -0.0000964903186592474-32.97%

Wat is Dessistant by Virtuals (DESS)?

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Dessistant by Virtuals (DESS) hulpbron

Officiële website

Dessistant by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dessistant by Virtuals (DESS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dessistant by Virtuals (DESS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dessistant by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Dessistant by Virtuals prijsvoorspelling !

DESS naar lokale valuta's

Dessistant by Virtuals (DESS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dessistant by Virtuals (DESS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DESS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dessistant by Virtuals (DESS)

Hoeveel is Dessistant by Virtuals (DESS) vandaag waard?
De live DESS prijs in USD is 0.0001961 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DESS naar USD prijs?
De huidige prijs van DESS naar USD is $ 0.0001961. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dessistant by Virtuals?
De marktkapitalisatie van DESS is $ 99.68K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DESS?
De circulerende voorraad van DESS is 507.40M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DESS?
DESS bereikte een ATH-prijs van 0.00089122 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DESS?
DESS zag een ATL-prijs van 0.00006191 USD.
Wat is het handelsvolume van DESS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DESS is -- USD.
Zal DESS dit jaar hoger gaan?
DESS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DESS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:45:47 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,131.57
$103,131.57$103,131.57

-0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.68
$3,337.68$3,337.68

-4.83%

Solana logo

Solana

SOL

$158.73
$158.73$158.73

-1.70%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0371
$1.0371$1.0371

+38.74%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,131.57
$103,131.57$103,131.57

-0.04%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,337.68
$3,337.68$3,337.68

-4.83%

Solana logo

Solana

SOL

$158.73
$158.73$158.73

-1.70%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2595
$2.2595$2.2595

-0.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16514
$0.16514$0.16514

+0.73%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03810
$0.03810$0.03810

+52.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01178
$0.01178$0.01178

+57.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00718
$0.00718$0.00718

+10.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2179
$0.2179$0.2179

+335.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048509
$0.0000000048509$0.0000000048509

+246.44%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2110
$0.2110$0.2110

+222.13%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+160.75%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008938
$0.000008938$0.000008938

+134.16%