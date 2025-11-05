Dessistant by Virtuals (DESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0001742 24u hoog $ 0.00020453 Hoogste prijs ooit $ 0.00089122 Laagste prijs $ 0.00006191 Prijswijziging (1u) +3.55% Prijswijziging (1D) +4.16% Prijswijziging (7D) -43.47%

Dessistant by Virtuals (DESS) real-time prijs is $0.0001961. De afgelopen 24 uur werd er DESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0001742 en een hoogtepunt van $ 0.00020453, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00089122, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00006191 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DESS met +3.55% veranderd in het afgelopen uur, +4.16% in de afgelopen 24 uur en -43.47% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dessistant by Virtuals (DESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 99.68K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 196.46K Circulerende voorraad 507.40M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Dessistant by Virtuals is $ 99.68K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DESS is 507.40M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 196.46K.