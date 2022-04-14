DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Informatie Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/15911

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DessalinesAI by Virtuals (DESSAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 330.87K $ 330.87K $ 330.87K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 871.22M $ 871.22M $ 871.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 379.77K $ 379.77K $ 379.77K Hoogste ooit: $ 0.00135965 $ 0.00135965 $ 0.00135965 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037936 $ 0.00037936 $ 0.00037936 Meer informatie over DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) prijs

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DESSAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DESSAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DESSAI begrijpt, kun je de live prijs van DESSAI token verkennen!

