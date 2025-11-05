DESK (DESK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00474878$ 0.00474878 $ 0.00474878 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.01% Prijswijziging (1D) -35.51% Prijswijziging (7D) -38.64% Prijswijziging (7D) -38.64%

DESK (DESK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DESK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DESK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00474878, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DESK met -0.01% veranderd in het afgelopen uur, -35.51% in de afgelopen 24 uur en -38.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

DESK (DESK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 320.58K$ 320.58K $ 320.58K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 346.96K$ 346.96K $ 346.96K Circulerende voorraad 923.96M 923.96M 923.96M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van DESK is $ 320.58K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DESK is 923.96M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 346.96K.