Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Deq Staked AVAIL (STAVAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Informatie Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token. Officiële website: https://deq.fi Koop nu STAVAIL!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Deq Staked AVAIL (STAVAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 407.60K $ 407.60K $ 407.60K Totale voorraad: $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M Circulerende voorraad: $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 407.60K $ 407.60K $ 407.60K Hoogste ooit: $ 0.186304 $ 0.186304 $ 0.186304 Laagste ooit: $ 0.00424246 $ 0.00424246 $ 0.00424246 Huidige prijs: $ 0.0140002 $ 0.0140002 $ 0.0140002 Meer informatie over Deq Staked AVAIL (STAVAIL) prijs

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Deq Staked AVAIL (STAVAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STAVAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STAVAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STAVAIL begrijpt, kun je de live prijs van STAVAIL token verkennen!

Prijsvoorspelling van STAVAIL Wil je weten waar je STAVAIL naartoe gaat? Onze STAVAIL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STAVAIL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!