BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Depot App prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DEPOT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DEPOT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Depot App prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime DEPOT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de DEPOT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over DEPOT

DEPOT Prijsinformatie

Wat is DEPOT

DEPOT whitepaper

DEPOT officiële website

DEPOT tokenomie

DEPOT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Depot App logo

Depot App Prijs (DEPOT)

Niet genoteerd

1 DEPOT naar USD live prijs:

$0.00015384
$0.00015384$0.00015384
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Depot App (DEPOT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:45:32 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01573771
$ 0.01573771$ 0.01573771

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Depot App (DEPOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DEPOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEPOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01573771, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEPOT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Depot App (DEPOT) Marktinformatie

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Depot App is $ 12.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEPOT is 80.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.38K.

Depot App (DEPOT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Depot App naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Depot App naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Depot App naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Depot App naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0-91.74%
60 dagen$ 0-96.70%
90 dagen$ 0--

Wat is Depot App (DEPOT)?

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Depot App (DEPOT) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Depot App Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Depot App (DEPOT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Depot App (DEPOT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Depot App te bekijken.

Bekijk nu de Depot App prijsvoorspelling !

DEPOT naar lokale valuta's

Depot App (DEPOT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Depot App (DEPOT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van DEPOT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Depot App (DEPOT)

Hoeveel is Depot App (DEPOT) vandaag waard?
De live DEPOT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige DEPOT naar USD prijs?
De huidige prijs van DEPOT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Depot App?
De marktkapitalisatie van DEPOT is $ 12.31K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van DEPOT?
De circulerende voorraad van DEPOT is 80.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van DEPOT?
DEPOT bereikte een ATH-prijs van 0.01573771 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van DEPOT?
DEPOT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van DEPOT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van DEPOT is -- USD.
Zal DEPOT dit jaar hoger gaan?
DEPOT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de DEPOT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:45:32 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,012.90
$103,012.90$103,012.90

-0.16%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.03
$3,335.03$3,335.03

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$158.46
$158.46$158.46

-1.87%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0084
$1.0084$1.0084

+34.90%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,012.90
$103,012.90$103,012.90

-0.16%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.03
$3,335.03$3,335.03

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$158.46
$158.46$158.46

-1.87%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2569
$2.2569$2.2569

-1.10%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16500
$0.16500$0.16500

+0.65%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03809
$0.03809$0.03809

+52.36%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01178
$0.01178$0.01178

+57.06%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00718
$0.00718$0.00718

+10.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2185
$0.2185$0.2185

+337.00%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048190
$0.0000000048190$0.0000000048190

+244.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2101
$0.2101$0.2101

+220.76%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04000
$0.04000$0.04000

+160.75%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008890
$0.000008890$0.000008890

+132.90%