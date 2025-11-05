Depot App (DEPOT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Depot App (DEPOT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er DEPOT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DEPOT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01573771, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DEPOT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Depot App (DEPOT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.38K$ 15.38K $ 15.38K Circulerende voorraad 80.00M 80.00M 80.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Depot App is $ 12.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DEPOT is 80.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.38K.