Dephaser JPY (JPYT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00635293 $ 0.00635293 $ 0.00635293 24u laag $ 0.00654935 $ 0.00654935 $ 0.00654935 24u hoog 24u laag $ 0.00635293$ 0.00635293 $ 0.00635293 24u hoog $ 0.00654935$ 0.00654935 $ 0.00654935 Hoogste prijs ooit $ 0.00682267$ 0.00682267 $ 0.00682267 Laagste prijs $ 0.00631154$ 0.00631154 $ 0.00631154 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) +0.49% Prijswijziging (7D) -0.50% Prijswijziging (7D) -0.50%

Dephaser JPY (JPYT) real-time prijs is $0.00653218. De afgelopen 24 uur werd er JPYT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00635293 en een hoogtepunt van $ 0.00654935, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JPYT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00682267, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00631154 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JPYT met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +0.49% in de afgelopen 24 uur en -0.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 162.99K$ 162.99K $ 162.99K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 162.99K$ 162.99K $ 162.99K Circulerende voorraad 25.14M 25.14M 25.14M Totale voorraad 25,138,085.16154 25,138,085.16154 25,138,085.16154

De huidige marktkapitalisatie van Dephaser JPY is $ 162.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JPYT is 25.14M, met een totale voorraad van 25138085.16154. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 162.99K.