De live Dephaser JPY prijs vandaag is 0.00653218 USD. Volg realtime JPYT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de JPYT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over JPYT

JPYT Prijsinformatie

Wat is JPYT

JPYT whitepaper

JPYT officiële website

JPYT tokenomie

JPYT Prijsvoorspelling

Dephaser JPY Prijs (JPYT)

1 JPYT naar USD live prijs:

$0.00653218
$0.00653218$0.00653218
+0.40%1D
Dephaser JPY (JPYT) live prijsgrafiek
Dephaser JPY (JPYT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00635293
$ 0.00635293$ 0.00635293
24u laag
$ 0.00654935
$ 0.00654935$ 0.00654935
24u hoog

$ 0.00635293
$ 0.00635293$ 0.00635293

$ 0.00654935
$ 0.00654935$ 0.00654935

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.85%

+0.49%

-0.50%

-0.50%

Dephaser JPY (JPYT) real-time prijs is $0.00653218. De afgelopen 24 uur werd er JPYT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00635293 en een hoogtepunt van $ 0.00654935, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De JPYT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00682267, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00631154 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is JPYT met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, +0.49% in de afgelopen 24 uur en -0.50% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Dephaser JPY (JPYT) Marktinformatie

$ 162.99K
$ 162.99K$ 162.99K

--
----

$ 162.99K
$ 162.99K$ 162.99K

25.14M
25.14M 25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154 25,138,085.16154

De huidige marktkapitalisatie van Dephaser JPY is $ 162.99K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van JPYT is 25.14M, met een totale voorraad van 25138085.16154. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 162.99K.

Dephaser JPY (JPYT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Dephaser JPY naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Dephaser JPY naar USD $ -0.0000848118.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Dephaser JPY naar USD $ -0.0001256621.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Dephaser JPY naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.49%
30 dagen$ -0.0000848118-1.29%
60 dagen$ -0.0001256621-1.92%
90 dagen$ 0--

Wat is Dephaser JPY (JPYT)?

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Dephaser JPY (JPYT) hulpbron

Dephaser JPY Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Dephaser JPY (JPYT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Dephaser JPY (JPYT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Dephaser JPY te bekijken.

Bekijk nu de Dephaser JPY prijsvoorspelling !

JPYT naar lokale valuta's

Dephaser JPY (JPYT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Dephaser JPY (JPYT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van JPYT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Dephaser JPY (JPYT)

Hoeveel is Dephaser JPY (JPYT) vandaag waard?
De live JPYT prijs in USD is 0.00653218 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige JPYT naar USD prijs?
De huidige prijs van JPYT naar USD is $ 0.00653218. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Dephaser JPY?
De marktkapitalisatie van JPYT is $ 162.99K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van JPYT?
De circulerende voorraad van JPYT is 25.14M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van JPYT?
JPYT bereikte een ATH-prijs van 0.00682267 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van JPYT?
JPYT zag een ATL-prijs van 0.00631154 USD.
Wat is het handelsvolume van JPYT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van JPYT is -- USD.
Zal JPYT dit jaar hoger gaan?
JPYT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de JPYT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
