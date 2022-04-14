DePay (DEPAY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DePay (DEPAY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DePay (DEPAY) Informatie DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required. DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: Payments: Accept Cryptocurrencies

Sales: Sell your Token

Donations: Receive Crypto support

Subscriptions: Recurring payments

Swap: Best price swap

Payroll: Payroll streams

Wallet: Payments & DeFi

Credit: Streams as collateral

DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future.

Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required.

Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools.

Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores.

Open Source The DePay protocol will always remain open source.

Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required. Officiële website: https://depay.com/ Whitepaper: https://depay.com/whitepaper Koop nu DEPAY!

DePay (DEPAY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DePay (DEPAY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Totale voorraad: $ 57.03M $ 57.03M $ 57.03M Circulerende voorraad: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M Hoogste ooit: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 Laagste ooit: $ 0.083012 $ 0.083012 $ 0.083012 Huidige prijs: $ 0.20098 $ 0.20098 $ 0.20098 Meer informatie over DePay (DEPAY) prijs

DePay (DEPAY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DePay (DEPAY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEPAY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEPAY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEPAY begrijpt, kun je de live prijs van DEPAY token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEPAY Wil je weten waar je DEPAY naartoe gaat? Onze DEPAY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DEPAY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!