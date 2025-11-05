deOTC (DOTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0006757 Laagste prijs $ 0.00014923 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

deOTC (DOTC) real-time prijs is $0.00035238. De afgelopen 24 uur werd er DOTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De DOTC hoogste prijs aller tijden is $ 0.0006757, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00014923 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is DOTC met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

deOTC (DOTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 246.67K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 352.38K Circulerende voorraad 700.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van deOTC is $ 246.67K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van DOTC is 700.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 352.38K.