Dent (DENT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Dent (DENT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Dent (DENT) Informatie Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Officiële website: https://www.dentwireless.com/ Whitepaper: https://www.dentcoin.com/whitepaper Koop nu DENT!

Dent (DENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dent (DENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 64.26M $ 64.26M $ 64.26M Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 95.65B $ 95.65B $ 95.65B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.18M $ 67.18M $ 67.18M Hoogste ooit: $ 0.1006 $ 0.1006 $ 0.1006 Laagste ooit: $ 0.00007065 $ 0.00007065 $ 0.00007065 Huidige prijs: $ 0.00067026 $ 0.00067026 $ 0.00067026 Meer informatie over Dent (DENT) prijs

Dent (DENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dent (DENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DENT begrijpt, kun je de live prijs van DENT token verkennen!

