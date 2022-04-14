Delta Exchange (DETO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Delta Exchange (DETO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Delta Exchange (DETO) Informatie Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more. Officiële website: https://www.delta.exchange/

Delta Exchange (DETO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Delta Exchange (DETO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.76M $ 5.76M $ 5.76M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 96.42M $ 96.42M $ 96.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.84M $ 29.84M $ 29.84M Hoogste ooit: $ 0.629138 $ 0.629138 $ 0.629138 Laagste ooit: $ 0.00701012 $ 0.00701012 $ 0.00701012 Huidige prijs: $ 0.05969 $ 0.05969 $ 0.05969 Meer informatie over Delta Exchange (DETO) prijs

Delta Exchange (DETO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Delta Exchange (DETO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DETO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DETO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DETO begrijpt, kun je de live prijs van DETO token verkennen!

Prijsvoorspelling van DETO Wil je weten waar je DETO naartoe gaat? Onze DETO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DETO token!

