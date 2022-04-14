DELI FM (DELIFM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DELI FM (DELIFM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DELI FM (DELIFM) Informatie DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem. Officiële website: https://deliverxrd.com

DELI FM (DELIFM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DELI FM (DELIFM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.28K $ 26.28K $ 26.28K Totale voorraad: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Circulerende voorraad: $ 899.80M $ 899.80M $ 899.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.20K $ 29.20K $ 29.20K Hoogste ooit: $ 0.00143754 $ 0.00143754 $ 0.00143754 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over DELI FM (DELIFM) prijs

DELI FM (DELIFM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DELI FM (DELIFM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DELIFM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DELIFM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DELIFM begrijpt, kun je de live prijs van DELIFM token verkennen!

