DELI FM (DELIFM) Tokenomie
DELI FM (DELIFM) Informatie
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
DELI FM (DELIFM) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DELI FM (DELIFM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
DELI FM (DELIFM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Prijsvoorspelling van DELIFM
Wil je weten waar je DELIFM naartoe gaat? Onze DELIFM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
