Dejitaru Shirudo (SHIELD) Informatie Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo's main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization. Officiële website: https://dejitarushirudo.io/

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Dejitaru Shirudo (SHIELD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.99K $ 71.99K $ 71.99K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 71.99K $ 71.99K $ 71.99K Hoogste ooit: $ 0.00285697 $ 0.00285697 $ 0.00285697 Laagste ooit: $ 0.00003429 $ 0.00003429 $ 0.00003429 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Dejitaru Shirudo (SHIELD) prijs

Dejitaru Shirudo (SHIELD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Dejitaru Shirudo (SHIELD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHIELD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHIELD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHIELD begrijpt, kun je de live prijs van SHIELD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SHIELD Wil je weten waar je SHIELD naartoe gaat? Onze SHIELD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SHIELD token!

