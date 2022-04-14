DeHub (DHB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeHub (DHB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeHub (DHB) Informatie DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Officiële website: https://www.dehub.io Whitepaper: https://docs.dhb.gg Koop nu DHB!

DeHub (DHB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeHub (DHB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Totale voorraad: $ 4.74B $ 4.74B $ 4.74B Circulerende voorraad: $ 4.74B $ 4.74B $ 4.74B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Hoogste ooit: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00055732 $ 0.00055732 $ 0.00055732 Meer informatie over DeHub (DHB) prijs

DeHub (DHB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeHub (DHB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DHB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DHB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DHB begrijpt, kun je de live prijs van DHB token verkennen!

Prijsvoorspelling van DHB Wil je weten waar je DHB naartoe gaat? Onze DHB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DHB token!

