Degent (DEGENT) Informatie Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally. Officiële website: https://degent.ai Whitepaper: https://degentai.gitbook.io/degentai

Degent (DEGENT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degent (DEGENT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.32K $ 4.32K $ 4.32K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 779.00M $ 779.00M $ 779.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.54K $ 5.54K $ 5.54K Hoogste ooit: $ 0.00126799 $ 0.00126799 $ 0.00126799 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Degent (DEGENT) prijs

Degent (DEGENT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degent (DEGENT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DEGENT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DEGENT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DEGENT begrijpt, kun je de live prijs van DEGENT token verkennen!

Prijsvoorspelling van DEGENT Wil je weten waar je DEGENT naartoe gaat? Onze DEGENT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

