Degens With Attitude (DWA) Informatie Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It's a new kind of hustle where survival isn't about gang wars, it's about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed. Our hustle isn't for the weak—it's for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude. The game is ruthless, but that's exactly where we thrive. So roll with us. D.W.A. isn't just a coin—it's a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain. Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A. Officiële website: https://www.dwa.meme/ Koop nu DWA!

Degens With Attitude (DWA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degens With Attitude (DWA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.07K $ 24.07K $ 24.07K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.07K $ 24.07K $ 24.07K Hoogste ooit: $ 0.00211149 $ 0.00211149 $ 0.00211149 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Degens With Attitude (DWA) prijs

Degens With Attitude (DWA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degens With Attitude (DWA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DWA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DWA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DWA begrijpt, kun je de live prijs van DWA token verkennen!

Prijsvoorspelling van DWA Wil je weten waar je DWA naartoe gaat? Onze DWA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DWA token!

