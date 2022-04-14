DegenPad (DPAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DegenPad (DPAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DegenPad (DPAD) Informatie Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Officiële website: https://degenpad.app/ Koop nu DPAD!

DegenPad (DPAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DegenPad (DPAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.47K $ 26.47K $ 26.47K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 20.67M $ 20.67M $ 20.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 128.02K $ 128.02K $ 128.02K Hoogste ooit: $ 0.02920669 $ 0.02920669 $ 0.02920669 Laagste ooit: $ 0.00126386 $ 0.00126386 $ 0.00126386 Huidige prijs: $ 0.0012802 $ 0.0012802 $ 0.0012802 Meer informatie over DegenPad (DPAD) prijs

DegenPad (DPAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DegenPad (DPAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DPAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DPAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DPAD begrijpt, kun je de live prijs van DPAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van DPAD Wil je weten waar je DPAD naartoe gaat? Onze DPAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DPAD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!