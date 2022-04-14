Degenerator Project (GNRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degenerator Project (GNRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degenerator Project (GNRT) Informatie $GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later) Officiële website: https://gnrt.fun/ Koop nu GNRT!

Degenerator Project (GNRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degenerator Project (GNRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 53.43K $ 53.43K $ 53.43K Hoogste ooit: $ 0.01876112 $ 0.01876112 $ 0.01876112 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Degenerator Project (GNRT) prijs

Degenerator Project (GNRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degenerator Project (GNRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GNRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GNRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GNRT begrijpt, kun je de live prijs van GNRT token verkennen!

Prijsvoorspelling van GNRT Wil je weten waar je GNRT naartoe gaat? Onze GNRT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GNRT token!

