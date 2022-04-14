Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degenerate SQuiD (SQDGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) Informatie Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Officiële website: https://sqdgn.ai Whitepaper: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Koop nu SQDGN!

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degenerate SQuiD (SQDGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Hoogste ooit: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00367429 $ 0.00367429 $ 0.00367429 Meer informatie over Degenerate SQuiD (SQDGN) prijs

Degenerate SQuiD (SQDGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degenerate SQuiD (SQDGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SQDGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SQDGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SQDGN begrijpt, kun je de live prijs van SQDGN token verkennen!

Prijsvoorspelling van SQDGN Wil je weten waar je SQDGN naartoe gaat? Onze SQDGN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SQDGN token!

