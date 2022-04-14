Degen (DGN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degen (DGN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degen (DGN) Informatie Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform's native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies. Officiële website: https://degen.fyi Whitepaper: https://docs.degen.fyi Koop nu DGN!

Degen (DGN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degen (DGN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 898.49K $ 898.49K $ 898.49K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 898.49K $ 898.49K $ 898.49K Hoogste ooit: $ 0.00103981 $ 0.00103981 $ 0.00103981 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00089857 $ 0.00089857 $ 0.00089857 Meer informatie over Degen (DGN) prijs

Degen (DGN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degen (DGN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGN begrijpt, kun je de live prijs van DGN token verkennen!

Prijsvoorspelling van DGN Wil je weten waar je DGN naartoe gaat? Onze DGN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DGN token!

