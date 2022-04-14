Degen The Otter (DGEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Degen The Otter (DGEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Degen The Otter (DGEN) Informatie The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Officiële website: https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Degen The Otter (DGEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.67K $ 7.67K $ 7.67K Totale voorraad: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Circulerende voorraad: $ 940.20M $ 940.20M $ 940.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.13K $ 8.13K $ 8.13K Hoogste ooit: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Degen The Otter (DGEN) prijs

Degen The Otter (DGEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Degen The Otter (DGEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DGEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DGEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DGEN begrijpt, kun je de live prijs van DGEN token verkennen!

